Брюссель, 29 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки оставляют за Украиной конечное решение на тему того, как вести военные действия с Россией. Об этом 29 мая заявила на онлайн-брифинге постпред США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия Вашингтоном ограничений на применение Киевом американских вооружений.

(сс) geralt

По словам постпреда, позиция США по использованию Киевом американских вооружений для ударов по территории России осталась неизменной.

«Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счёте … [дело] Украины, она должна решать, как вести … [военные действия], мы в конечном счёте оставляем это в их руках», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон знает о стремлении Киева использовать западное оружие для ударов по территории России, однако якобы не поддерживает такие действия. По его утверждению, политика США в этом вопросе не менялась.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил странам альянса разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием. По его словам, это связано с тяжёлым положением ВСУ в результате продвижения российских военных.

Президент Владимир Путин 28 мая отметил на фоне заявлений генсека НАТО об ударах по России, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Он подчеркнул, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что возможный ответ российской стороны на удары по России знают президент и военные. Представитель Кремля добавил, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.