Хельсинки, 29 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Несколько российских самолётов 29 мая вошли в финское воздушное пространство по пути в Калининград. Это следует из данных веб-сервиса Flightradar24, отслеживающего полёты воздушных судов в реальном времени.

(сс) Anna Zvereva

Уточняется, что как минимум три воздушных судна российских авиакомпаний прошли через финское воздушное пространство. В их числе Boeing 737-900 «России», Boeing 737-800 «Победы» и Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевшие из Москвы.

По данным источника, страна разрешила воздушным судам пересечь границу из-за сложных погодных условий. Над Финским заливом возник грозовой фронт, мешавший пролёту лайнеров по узкому коридору над нейтральными водами.

При этом небо Финляндии для российских авиакомпаний закрыто с февраля 2022, как и воздушное пространство других европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа 2023 года европейские страны впервые с введения запрета разрешили пролёт трех самолётов России в своём воздушном пространстве. Инцидент произошёл с гражданскими авиасудами «Уральских авиалиний», NordWind и «Россия», которые летели в/из Калининграда. Из-за грозы самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии во взаимодействии с российскими коллегами обеспечили безопасное обслуживание самолётов.

Норвегия же 18 декабря 2023 года пренебрегла правом человека на жизнь, когда запретила экстренную посадку российского самолёта с умирающим пассажиром. Как стало известно ИА Регнум, у мужчины во время полёта случились осложнения заболевания, открылось внутреннее кровотечение. Самолёту пришлось вернуться в Москву после шести часов полёта. В московском аэропорту мужчину забрала карета скорой помощи и увезла в тяжёлом состоянии.