Киев, 29 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Законодательство Украины не содержит ограничений по вопросу привлечения в Вооруженные силы (ВСУ) женщин-заключённых. Об этом заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас нет в законе ограничений на то, что это будут мужчины или женщины. Теоретически мы допускаем такую возможность», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада».

Женщин в пенитенциарной системе страны немного, так как они гораздо реже совершают преступления, которые наказываются лишением свободы, заверил министр.

Он добавил, что военно-врачебную комиссию на Украине прошли 4 тыс. мужчин-заключённых. Непригодными к службе из них оказались около 300 человек. В войска направили порядка 650 заключённых, которые уже начали обучение.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая закон, позволяющий организовать мобилизацию заключённых в ряды ВСУ, был подписан главой киевского режима Владимиром Зеленским. Согласно нововведению, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинской армии. Не мобилизуют совершивших тяжкие преступления.

До принятия закона Малюська заявлял, что в ряды ВСУ могут призвать до 20 тыс. заключённых и лиц, имеющих судимость, не больше. 10 мая он уточнил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Также он пояснил, что в каждом конкретном случае нужно определять, полезен ли тот или иной боец для ВСУ.

27 мая министр юстиции сообщил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Так он ответил на вопрос о родах войск, в которые направят тех, кто отбывал наказание. Малюська подчеркнул, что такие подразделения будут состоят исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие.

Ранее в МИД России новый закон о мобилизации на Украине назвали актом геноцида. Он коснулся миллионов людей, которые в одночасье стали расходным материалом, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.