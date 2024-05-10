Киев, 10 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут призвать 20 тыс. заключённых и лиц, имеющих судимость. Об этом сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в интервью украинской службе Би-би-си.

Global Look Press/Str/ZUMAPRESS.com

«10–20 тыс. Точно не больше», — прокомментировал он.

Вместе с тем Малюська уточнил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Также он пояснил, что в каждом конкретном случае нужно определять, полезен ли тот или иной боец для ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины 8 мая приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Согласно законопроекту, мобилизация осуждённых будет добровольной. Мобилизованные заключённые получат условно-досрочное освобождение.

Законопроект о мобилизации осуждённых на Украине является внешним проявлением агонии киевского режима. Об этом 8 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.