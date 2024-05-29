Молдавия, 29 мая, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Представители оппозиционного молдавского блока «Победа» развернули у здания минфина Молдавии в Кишинёве большой флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

кадр из видео

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Как отметил в беседе с журналистами представитель блока «Победа» Юрий Витнянский, в день создания ЕАЭС, а также визита в Молдавию госсекретаря США Энтони Блинкена оппозиция считает символичным показать альтернативу интеграционным процессам с Западом.

«У молдавского населения есть иная позиция, которой мы придерживаемся», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Молдавия в мае 2018 года по инициативе экс-президента республики Игоря Додона получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Нынешний президент страны Майя Санду раскритиковала это решение, и её проевропейское правительство ведёт курс на выход из СНГ и разрыв отношений с Россией. Кишинёв с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых у него статус наблюдателя.

В июле 2023 года Додон назвал выход республики из СНГ стратегической ошибкой. Экс-президент также отметил, что Молдавия намерена сокращать своё членство в организациях, а лидеры других стран в это же время принимают решения о дополнительном сотрудничестве с ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, говоря о прозападном курсе властей Молдавии, указал на то, что Кишинёв имеет право отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и по примеру Германии отказаться от дешёвых энергоносителей. Глава государства подчеркнул, что Молдавия не имеет большой значимости для СНГ, однако ей необходим российский рынок для сбыта сельхозпродукции.