Молдавия, 3 июля, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выход республики из СНГ является долгосрочным процессом, а сам факт этого станет стратегической ошибкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Руководством Молдавии движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ — очень долгий процесс», — скал Додон в эфире телеканала GRT.

Также он обратил внимание на то, что Молдавия собирается сокращать своё членство в организациях, в то время как правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве — с ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

Власти Молдавии в 2022 году заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Также в кабмине заявили о намерении подготовить законопроект о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая Партия действия и солидарности стала тоталитарной и уничтожающей все силы оппозиции.