Бразилиа, 29 мая, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Бразилия отозвала своего посла в Израиле Фредерико Майера и не будет сразу же назначать нового. Об этом 29 мая сообщил новостной портал Globo.

Известия/ Павел Волков

«Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле и не будет сразу же назначать замену, что усиливает напряжённость между двумя странами в связи с войной Израиля в Газе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале Майер был отозван для консультаций после того, как Бразилия и Израиль обменялись резкими заявлениями по поводу конфликта в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля по своему характеру могут быть сравнимы с преступлениями нацистской Германии в отношении евреев. Также бразильский лидер назвал конфликт в секторе Газа войной между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя высказывания Лулы да Силвы, назвал слова президента Бразилии постыдными. По его словам, Израиль борется за свою защиту и за своё будущее, соблюдая при этом международное право.

19 февраля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил персоной нон грата в стране Луиса Инасиу Лулу да Силву из-за его слов о конфликте в секторе Газа.