Москва, 29 мая, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Нужно переосмыслить региональные программы по повышению рождаемости, заявила 29 мая заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Те региональные программы по повышению рождаемости, которые сегодня существуют у всех, сейчас были переосмыслены полностью», — заявила она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

Голикова также указала, что важно учитывать особенности региона для решения демографических проблем.

По поручению президента в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях реализуется пилотный проект по рождаемости. Так в малых городах и сельских населённых пунктах, как указала Голикова, нужно создавать всю необходимую инфраструктуру.

В 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41. К 2030 году он должен быть 1,6, а к 2036 году — 1,8. Для этого регионам совместно с правительством необходимо актуализировать региональные программы по повышению рождаемости и включить в них инфраструктурные мероприятия.

Вице-премьер добавила, что в соответствии с указом президента 41 региону, имеющему суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, на 6 лет определена дополнительная поддержка в размере 75 млрд рублей. Более того, для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в состав нацпроекта «Семья» включили новые федеральные проекты «Культура для семьи» и «Семейные ценности».

Президент Владимир Путин поставил задачу повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьего и последующих детей.

В послании Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Путин также обозначил приоритетные задачи в сфере демографии и поддержки семей с детьми.

В мае Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. В этой связи необходимо принять новые меры для снижения возраста рождения первых детей.