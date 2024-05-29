Люксембург, 29 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Евросоюза 29 мая отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», требовавшей снятия европейских санкций, говорится в постановлении суда.

Tairo Lutter via www. imago-images.de/Global Look Press

«В удовлетворении ходатайства отказано. «Белавиа» предписано оплатить издержки», — отмечается в документе.

Санкции против белорусской авиакомпании ввели в 2021 году. Причиной стали миграционный кризис и инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Тогда Евросоюз запретил самолётам белорусских авиаперевозчиков использовать воздушное пространство и аэропорты стран-участниц.

Как сообщало ИА Регнум, после введения санкций авиакомпания была вынуждена приостановить полёты в 21 страну. В компании отметили, что не имели влияния на сложившуюся ситуацию, но её специалисты сразу начали работу над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

24 мая стало известно, что Евросоюз решил ужесточить экспорт товаров и технологий в Белоруссию. Ограничения коснутся экспорта товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, ЕС также собирается прекратить импорт алмазов из Белоруссии, последовав аналогичному решению стран G7 касаемо импорта драгоценных камней из России.