Лондон, 23 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Европейский союз в рамках ужесточения санкций против России собирается ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии. Ограничения коснутся экспорта товаров и технологий двойного назначения, пишет британская газета Financial Times (FT).

Известия/Дмитрий Коротаев

В публикации говорится, что Евросоюз намерен запретить экспортировать в Белоруссию и через неё технологии и товары, «которые могут использоваться в военных целях». Кроме того, ЕС также собирается прекратить импортирование алмазов из Белоруссии, последовав аналогичному решению стран G7 касаемо импорта драгоценных камней из России, говорится в проекте в соответствующем документе Брюсселя, с которым ознакомилась газета.

Вместе с тем отмечается, что ограничительные меры направлены на «минимизацию риска обхода», а также снижение возможностей России по импорту автомобилей и товаров роскоши. По данным газеты, поток автомобилей и автозапчастей из стран сообщества в Белоруссию к началу 2023 года составил до 268$ млн (50% млн в январе 2022 года).

Как передавало ИА Регнум, 21 мая правительство Белоруссии расширило перечень товаров, запрещённых к ввозу в страну из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии.

В список внесены пиво, сброженные напитки, ряд гигиенических средств, чистящие средства, ковры, мужская текстильная одежда, головные уборы, постельные принадлежности, посуда, лаки, краски, плиты, листы, плёнки из пластмасс и некоторая другая продукция.

10 мая Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Польша подписали в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля Евросоюза за соблюдением антироссийских санкций.