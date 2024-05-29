Москва, 29 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Отстранение российских спортсменов Международным олимпийским комитетом от соревнований можно расценивать как дискриминацию по национальному признаку. Об этом 29 мая заявил министр спорта Михаил Дегтярёв на презентации спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Morry Gash/AP/TASS

«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку. То же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие», — сказал он.

Министр добавил, что Москва будет вести диалог с международными организациями.

Также он пообещал обсудить эту чувствительную тему и на ПМЭФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ограничения в отношении российских спортсменов, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются этнической дискриминацией и ограничением прав человека. Глава государства указал, что мировой спорт сейчас устроен так, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран.

Международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потому создание параллельных спортивных структур является неизбежным, заявлял президент.