Москва, 28 мая, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Об этом 28 мая сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что девять месяцев назад исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего вооруженных сил Чада. Это произошло при разминировании аэропорта в районе Тибести.

Отмечается, что террористы содержали пленных в своём лагере в нечеловеческих условиях и подвергали их пыткам.

В Минобороны добавили, что всех пленных доставили в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь и провели операции по извлечению осколков. После этого их под контролем российских военнослужащих эвакуировали на родину.

Министр обороны Чада поблагодарил Россию за проведённую операцию по освобождению военнослужащих. Он отметил, что Россия всегда была надёжным партнером африканских стран в отличие от Франции, Британии и США, которые получали от африканцев только выгоду.

Как сообщало ИА Регнум, в Чаде объявили результаты президентских выборов. Победитель определился в первом туре голосования. Им стал действующий президент переходного периода Махамат Идрис Деби, набравший 61,03% голосов.

В апреле правительство Чада направило Соединённым Штатам Америки письмо, регламентирующее пребывание американских военнослужащих на территории страны. Письмо не содержало прямого требования к военнослужащим США покинуть Чад, но власти африканской страны потребовали от американских военных покинуть базу в Нджамене.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода африканской республики Махаматом Идрисом Деби в Москве заявил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Чаде.