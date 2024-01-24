Москва, 24 января, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Чаде, заявил президент РФ Владимир Путин 24 января на встрече с президентом переходного периода африканской республики Махаматом Идрисом Деби в Москве.

«Мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом», — сказал российский лидер.

Путин выразил соболезнования Деби, отметил, что рад стабилизации в Чаде и завил, что Россия готова помогать в этом вопросе. Он добавил, что уверен в высоком уровне выборов, которые должны пройти в этой стране.

В апреле 2021 года в Чаде переизбрали президентом отца нынешнего действующего главы республики Идрисса Деби Итно, руководившего страной около 30 лет. В день выборов в Чад с баз в Ливии вторглись повстанцы группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» и успели смертельно ранить президента до того, как правительственные войска из подавили.

После этого Махамат Идрис Деби возглавил Чад, став главой переходного военного совета. При этом повстанцы отказались его признавать. В Чаде в декабре 2023 года приняли новую Конституцию, она позволяет Махамату Идриссу Деби баллотироваться на пост президента, но дату выборов пока не назвали.