Москва, 24 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» посетили уже 14 млн гостей. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба выставки.

Фотохост-агентство/РИА Новости

Отмечается, что восьмилетний школьник из Камчатского края, приехавший на выставку с родителями стал её 14-миллионный гостем. Мальчика поздравили в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. «Дом полимеров» — образовательно-выставочное пространство ведущей нефтегазохимической компании СИБУР в Москве расположен на территории ВДНХ в павильоне №12.

Школьнику вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск, который является туристической и индустриальной столицей Сибири. Каждый год Тобольск посещает свыше миллиона туристов и экскурсантов. Семья мальчика также получит возможность посетить и ознакомиться с прямым наследием Менделеева, предприятием «ЗапСибНефтехим», крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материалов из которых изготавливают телефоны, трубы, одежду, детали автомобилей, посуду и другие необходимые вещи.

Отмечается, что миллионному гостю и его семье предоставят перелёт и трансфер до Тобольска и обратно.

Руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки «Россия» Ольга Бинда рекомендовала гостям-миллионникам посетить фестиваль «Будущее в цветах».

Член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров отметил, что выставка «Россия» даёт уникальную возможность миллионам жителям страны, иностранным туристам увидеть все достижения отечественной науки, техники, промышленности. «Дом полимеров» и программы промышленного туризма предприятий СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с достижениями современной нефтегазохимии, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, на международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Международную выставку-форум «Россия» 16 мая посетил 13-миллионный гость. Им оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович, приехавшая в Москву с дочерью и двумя внуками. Юбилейную посетительницу поздравили на стенде Кировской области. Её наградили поездкой в этот регион. Ясюкович рассказала, что находится на заслуженном отдыхе и часто приезжает в столицу к своей дочери и внукам. На выставке она уже третий раз.

25 апреля выставку-форум посетил 11-миллионный гость — жительница Орла Ольга Лутова. Она пришла туда с мужем и детьми. Им вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в Томск.

4 мая на выставке зафиксировали посещение 12-миллионного гостя. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, приехавшая с мужем и двумя детьми. Им подарили семейное путешествие «Открой Тульскую область».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ.