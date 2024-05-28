Москва, 28 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. У России есть вооружение для отражения атаки со стороны любого противника, поэтому возможность внезапного нанесения Западом ядерных ударов по территории страны маловероятна. Об этом 28 мая заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем», — приводит его слова Lenta.ru.

Сенатор добавил, что Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника.

Он подчеркнул, что в Военной доктрине РФ подробно отработаны положения по отражению любых атак, включая нанесение ядерных ударов по территории страны.

Как ранее передавало ИА Регнум, первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает вблизи границы с Россией нанесение ядерных ударов по территории страны. По его словам, во время оперативно-боевой подготовки натовские войска отрабатывают, в частности, сценарии ведения боевых действий. Он добавил, что наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия способна упредить ядерный удар НАТО по территории страны. Он отметил, что для этого Россия разворачивает тактическое ядерное оружие, другие виды тяжёлых вооружений, которые позволят отразить любой удар.