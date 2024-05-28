Москва, 28 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс отрабатывает вблизи границы с Россией нанесение ядерных ударов по территории страны, заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса», — цитируют Кулишова «Известия».

Руководитель пограничной службы ФСБ добавил, что во время оперативно-боевой подготовки натовские войска отрабатывают, в частности, сценарии ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по территории страны.

Он также обратил внимание на то, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с Западом усиливают разведывательно-подрывную деятельность в приграничных регионах России, втягивая в это приграничных украинских жителей. По словам Кулишова, больше всего Киеву в этом способствуют Лондон и Вашингтон.

Как отметил руководитель Погранслужбы ФСБ, обстановка на межгосударственном рубеже и в приграничных регионах остается напряжённой. В этой связи требуется принятие мер по защите страны и охране её рубежей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что проводимые в Европе весной военные учения НАТО стали самыми масштабными со времён холодной войны. Он отметил, что они направлены «фактически» против России.

Бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу 26 апреля заявил, что находящиеся вплотную к российским границам натовские войска создали дополнительные угрозы безопасности. По его данным, у российской границы находятся порядка 33 тыс. натовских военных, около 300 танков и более 800 других боевых машин.

В МИД при этом заявили, что НАТО готовит союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией, обратив внимание на милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.

Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина 6 мая начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Учения направили на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России.