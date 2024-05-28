В Совфеде прокомментировали отработку НАТО ядерных ударов по России
Сенатор Джабаров: Россия способна упредить ядерный удар НАТО
Москва, 28 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Россия способна упредить ядерный удар НАТО по территории страны. Об этом 28 мая заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что сейчас НАТО максимально приблизилось к границам России, и это то место, где можно ожидать внезапного удара противника в любое время.
«Тем не менее упредить эти удары возможно. Для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжёлых вооружений, которые позволят отразить любой удар», — привела слова сенатора Lenta.ru.
Джабаров подчеркнул, что с учётом нынешней оперативной обстановки Россия создаёт укрепрайоны и будет делать так, чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО.
Как ранее передавало ИА Регнум, первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает вблизи границы с Россией нанесение ядерных ударов по территории страны. По его словам, во время оперативно-боевой подготовки натовские войска отрабатывают, в частности, сценарии ведения боевых действий. Он добавил, что наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса.