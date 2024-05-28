Москва, 28 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Россия способна упредить ядерный удар НАТО по территории страны. Об этом 28 мая заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Global Look Press/Matthias Bein/dpa

Он отметил, что сейчас НАТО максимально приблизилось к границам России, и это то место, где можно ожидать внезапного удара противника в любое время.

«Тем не менее упредить эти удары возможно. Для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжёлых вооружений, которые позволят отразить любой удар», — привела слова сенатора Lenta.ru.

Джабаров подчеркнул, что с учётом нынешней оперативной обстановки Россия создаёт укрепрайоны и будет делать так, чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО.

Как ранее передавало ИА Регнум, первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает вблизи границы с Россией нанесение ядерных ударов по территории страны. По его словам, во время оперативно-боевой подготовки натовские войска отрабатывают, в частности, сценарии ведения боевых действий. Он добавил, что наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса.