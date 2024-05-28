Будапешт, 28 мая, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Российские учения с нестратегическим ядерным оружием стали последствием фантазий Евросоюза о применении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик отметил, что в последнее время в Европе часто вели разговоры о применении ядерного оружия.

«И что стало одним из последствий этих фантазий? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия», — процитировало слова Сийярто агентство MTI.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство страны готово пойти на размещение на территории республики американского ядерного оружия. Он подчеркнул, что данный вопрос является темой польско-американских переговоров.

6 мая стало известно, что Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. В Минобороны объяснили такое решение ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

21 мая в России начались учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения проходят на территории Южного военного округа, отметили в Министерстве обороны. В рамках первого этапа отрабатывают задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район, добавили в ведомстве.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в вопросах ядерных угроз Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально. Причиной стала стратегическая неопределённость и двусмысленность высказываний НАТО, в том числе и по теме ядерного оружия.