Москва, 17 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, Запад решил, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределённость, двусмысленность. Так, политики стараются не раскрывать Москве планы НАТО в той или иной ситуации.

«Но эта неопределённость всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону», — процитировал ТАСС замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения должны поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Учения станут ответом на намерения Запада направить вооружённые контингенты на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фактически это использование солдат НАТО, которое может стать новым витком эскалации напряжённости, добавил Песков.