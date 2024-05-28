Калининград, 28 мая, 2024, 15:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день перезапуск Запорожской АЭС невозможен, заявил 28 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по мерам, которые необходимо дальше принимать по укреплению безопасности эксплуатации ЗАЭС, обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, который в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможным», — сказал Гросси.

Он отметил, что обсудил с главой «Росатома» технические вопросы обеспечения безопасности эксплуатации станции в условиях угроз, которые фиксировали на станции этой весной. Глава МАГАТЭ отметил, что в своём докладе на Совете Безопасности ООН он упоминал эти угрозы и «физические атаки на станцию».

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Калининграде прошли переговоры Лихачёва и Гросси на тему безопасности ЗАЭС. Встреча делегаций длилась более трёх часов. После этого Лихачёв и Гросси сделали заявления для прессы.

Лихачёв заявил, что атаки украинской армии на ЗАЭС участились. Российская сторона делает всё необходимое для безопасности станции, в том числе для борьбы с украинскими дронами. Лихачёв назвал обстрелы со стороны ВСУ единственным серьёзным риском для безопасности ядерного объекта.

Гросси со своей стороны отметил, что МАГАТЭ и российская сторона смогли достичь общего понимания мер по укреплению безопасности на ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ 19 мая заявил, что будет готов публично назвать виновников обстрела ЗАЭС в случае, если у него на руках будут независимые данные об этих инцидентах. Комментируя это заявление, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов обвинил Гросси, до сих пор не назвавшего Украину источником обстрелов, в попытках обелить Киев.