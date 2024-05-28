Варшава, 28 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы причастности к отправке мигрантов из Эфиопии в европейские страны. Он заявил об этом 28 мая в интервью итальянской газете La Repubblica.

Carlos de Saa/EPA/ТАСС

«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток», — сказал он.

По утверждению главы МИД Польши, затем этих людей направляют в Белоруссию, где «заставляют» пересекать границу с ЕС.

Сикорский также уточнил, что считает ситуацию с мигрантами организованным нападением на ЕС. По его словам, у 90% пытающихся пересечь границу с Белоруссией людей якобы есть в паспорте виза России.

Кроме того, он уточнил, что призванную защищать права беженцев Женевскую конвенцию задумывали для применения к частным лицам, однако, по словам Сикорского, она никогда не предназначалась «для миллионов людей».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на острове Лампедуза в Италии. Дипломат не привёл каких-либо доказательств такого рода утверждений. По его словам, мигрантам из центральноафриканских стран и Нигерии кто-то помогает добраться до Средиземного моря, а затем — в Европу.

Министерство иностранных дел России неоднократно опровергало бездоказательные обвинения со стороны ЕС о якобы причастности Москвы к миграционному кризису в объединении. Как отметил 28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Запад нагнетает напряжённость в попытках «оболванить своё население страшилками про страшных русских». По его словам, так западные политики пытаются скрыть от населения внутриэкономические и внутриполитические проблемы.