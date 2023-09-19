Варшава, 19 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Заместитель польского министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик заявил, что Москва несёт ответственность за миграционный кризис на острове Лампедуза в Италии. Дипломат заявил об этом в эфире Польского радио.

ТАСС/EPA/CIRO FUSCO

Он сказал, что мигрантам из центральноафриканских стран и из Нигерии помогают добраться до Средиземного моря, а затем — до Европы. По его словам, кто-то помогает им преодолеть сотни, а иногда и тысячи километров.

«Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — заявил Мулярчик.

Польский дипломат также заявил, что мигрантов переправляют из Африки преступные организации. Причём Россия находится «на заднем плане» этого процесса, поскольку она, считает Мулярчик, заинтересована в дестабилизации ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября на фоне критической ситуации на Лампедузе глава итальянского правительства Джорджа Мелони попросила помощи у ЕС в сдерживании прибывающих морем в Италию мигрантов. Она пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен съездить на Лампедузу.

На остров за несколько дней прибыли морем порядка семи тысяч нелегальных мигрантов.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 16 сентября заявил, что проблему наплыва нелегальных мигрантов обсудят в начале следующего месяца участники неформального саммита глав ЕС.

Как сообщил в своей статье для ИА Регнум «Агентами Кремля» в Польше окажутся все» Станислав Стремидловский, в Польше становится всё больше комиссий по изучению российского влияния и поиску «российских агентов».