Москва, 28 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении на территории страны ядерного оружия напугали даже Соединённые Штаты. Об этом заявил прес-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Польша всегда пытается быть впереди телеги. Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — сказал представитель Кремля в интервью с тележурналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, подобные заявления лишь демонстрируют ход мыслей западных политиков. Он добавил, что Запад нагнетает напряжённость, пытаясь «оболванить своё население страшилками про страшных русских», которые никогда не остановятся.

«Тем самым кто-то прикрывает свои внутриэкономические проблемы, кто-то свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что на данный момент мало людей готовы слушать истину и «пытаться её изыскать где-то».

Как передавало ИА Регнум, Дуда 22 апреля допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято.

Вместе с тем генсек военного блока Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что у НАТО нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.

Оснащение Балтийского региона ядерным оружием очень опасно с учётом того, что речь идёт о территории с высокой плотностью населения, большим объёмом противоречий и серьёзным вмешательством в региональные дела внешних игроков, которые могут спровоцировать конфликт, доведя его до ядерного, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.