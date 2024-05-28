Калининград, 28 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В Калининграде начались переговоры главы «Росатома» и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси обсудят ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Самолёт, на котором из Вены прибыл глава МАГАТЭ, приземлился в аэропорту Храброво в Калининграде в 08:01 по местному времени (09:01 мск).

Встреча проходит в вип-зале аэропорта. В состав российской делегации вошли представители «Росатома», МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

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