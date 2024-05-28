Токио, 28 мая, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Запуск разведывательного спутника Северной Кореей закончился неудачей. Об этом 28 мая официально сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, его слова приводит агентство Kyodo.

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«При комплексном анализе информации мы считаем, что была попытка запуска спутника и что она была неудачной», — указал глава минобороны Японии.

Северная Корея 27 мая в 22:44 (16:44 мск) осуществила попытку запуска разведывательного спутника из района Тончанри на северо-западе страны. Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска власти вынесли предупреждение об эвакуации. Через несколько минут ракета пропала над Японским морем, и предупреждение об эвакуации отменили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление страны подтвердило неудачный запуск разведывательного спутника Северной Кореей. Отмечается, что предварительная причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя. Эксперты рассмотрят и другие факторы.

Северная Корея известили Японию о готовящемся запуске спутника. Предполагалось, что обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии со ссылкой на Минобороны страны сообщила, что Северная Корея, ранее объявившая о планах по выведению на околоземную орбиту спутника, произвела запуск баллистической ракеты.