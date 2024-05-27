Берлин, 28 мая, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Поворотный момент в своей истории претерпевает Европа на фоне глобальных вызовов, написали в совместной статье в британской газете The Financial Times канцлер ФРГ Олаф Шольц и президента Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА Регнум

Они отметили, что за пять лет на ситуацию в мире повлияли пандемия коронавируса, украинский конфликт на Украине и усиливающиеся геополитические изменения. Главы ФРГ и Франции предупредили, что Европа способна погибнуть, и её странам следует ответить на надвигающиеся вызовы.

Шольц и Макрон призвали пересмотреть торговую и промышленную политики ЕС. Они подчеркнули, что Европа должна процветать как сильный промышленный и технологический лидер.

Авторы статьи также выступили за полную декарбонизацию энергетических систем ЕС. Кроме того, они указали на проблему оттока европейского капитала за рубеж, в том числе и на другую сторону Атлантики.

Шольц и Макрон добавили, что бизнес из ЕС не стремиться вкладывать свои средства в местные стартапы и производственные мощности, и инвестиции уходят на финансирование других проектов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись от российского газа, но именно у них начали наступать необратимые процессы. Он обратил внимание на то, что промышленность переезжает из Европы в другие регионы мира, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, а энергоносители оказались дешевле.

В конце марта немецкий журналист Вольфганг Мюнхау выразил мнение о том, что экономика Германии переживает серьёзный кризис, и он перерастает в общеевропейский, поскольку другие страны ЕС интегрированы в немецкие цепочки поставок. Кроме того, он напомнил, что бюджет Евросоюза зависит от взносов ФРГ.