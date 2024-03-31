Берлин, 31 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Экономика Германии переживает серьёзный кризис, и он перерастает в общеевропейский, поскольку другие страны ЕС интегрированы в немецкие цепочки поставок, а бюджет ЕС зависит от взносов Германии, отметил в своей публикации 31 марта в испанской газете El Pais немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По его оценке, промышленный спад в ФРГ имел место и до 2022 года, а после начала специальной военной операции России и введения множества антироссийских санкций кризис только усилился.

«Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии. Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. ЕС также зависит от взносов страны в бюджет и от её государственных облигаций в качестве поддержки еврозоны», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года обозреватели агентства Bloomberg написали, что большая часть семейных компаний в Германии, которые фактически являются основой экономики страны, оказалась на грани краха из-за резкого ограничения правительственного финансирования и крайне высоких цен на электроэнергию. Авторы того же издания ранее отмечали, что дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу.

В январе 2024 года вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что германская экономика испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины, а также других стран ЕС, помогающих Киеву. В правительстве Германии отмечали, что объём средств, которые ФРГ потратила на помощь Украине с февраля 2022 года, превышает 25 млрд евро.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.