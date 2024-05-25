Анкара, 25 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Сближение России и Китая стало «кошмаром» для западного мира. Такое мнение высказали авторы турецкого издания Sabah.

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«Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как «зловещее будущее». В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — сказано в материале.

Вместе с тем отмечается, что США рассматривают сближение России и Китая как вопрос выживания, так как после окончания Второй мировой войны Вашингтон стремится сохранить своё влияние в мире, мешая формировать мощные союзы разных стран.

«Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав», — подчёркивается в статье.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 16 мая заявил, что отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай придерживаются принципов справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.

Кроме того, государства успешно взаимодействуют в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединённых Наций, отметил Путин. При этом российская сторона всецело поддерживает и настроена на развитие потенциалов Евразийского экономического сотрудничества и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что отношения с Россией укрепились за три четверти века.

Председатель КНР подчеркнул, что Москва и Пекин показали другим странам пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями.