Стамбул, Турция, 27 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Турции необходимо принять новую конституцию, страна не может двигаться дальше при нынешнем Основном законе. Об этом 27 мая заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслировал телеканал TRT Haber.

www. globallookpress.com / Mustafa Kaya Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он напомнил, что действующий сегодня Основной закон страны был принят после военного переворота 1980 года.

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что время переворотов и военных меморандумов осталось позади, а нынешняя конституция подрывает доверие к политике.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Эрдоган провёл экстренное ночное заседание после того, как его соратник, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели предупредил турецкого лидера об опасности госпереворота. Во встрече участвовали руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр юстиции Йылмаз Тундж. Бахчели в этой связи заявил, что простое отстранение нескольких полицейских не поможет.

В тот же день главная прокуратура Анкары начала расследование по факту возможного заговора в Турции. Отмечалось, что расследование проводится по обвинению в заговоре с целью совершения преступления по статьям, среди которых «мятеж против правительства», «разглашение тайны», «попытка повлиять на судебный процесс», «нарушение конфиденциальности».

Власти Турции прекрасно знают «кукловодов» и тех, кто готовит заговор в стране, заявил 15 мая Эрдоган, выступая на заседании в парламенте. Он подчеркнул, что власти страны в эту ловушку не попадутся.

Предыдущая попытка госпереворота произошла в Турции летом 2016 года. Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, включая военных.