Анкара, 15 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Главная прокуратура Анкары проводит расследование по факту возможного заговора в Турции, сообщила 15 мая газета Hürriyet.

ТАСС via ZUMA Press

«Расследование проводится по обвинению в заговоре с целью совершения преступления», — говорится в материале.

По данным газеты, рассматривается целый ряд уголовных статей, среди которых «мятеж против правительства Турецкой Республики», «разглашение тайны, связанной с исполнением обязанностей», «попытка повлиять на судебный процесс», «нарушение конфиденциальности».

Как писали местные СМИ, в ночь на среду, 15 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке госпереворота.

В Турции ведётся расследование в отношении лидера преступной организации «Айхана Бора Каплана». В домах трёх отстраненных от должности старших начальников полиции прошли обыски. Всё началось с того, что секретный свидетель по этому делу под кодовым именем М7 сделал шокирующие заявления о департаменте по борьбе с организованной преступностью.

После этого стало известно, что начальник полиции Анкары Энгина Динча отправят в отставку.

Как сообщало 15 мая ИА Регнум, Эрдоган провёл экстренное ночное заседание после того, как его соратник, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели предупредил турецкого лидера об опасности госпереворота. Во встрече участвовали руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр юстиции Йылмаз Тундж. Бахчели в этой связи заявил, что простое отстранение нескольких полицейских не поможет.

Летом 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота. Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, включая военных.