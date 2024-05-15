Анкара, 15 мая, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное ночное заседание после того, как его соратник, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели предупредил турецкого лидера об опасности государственного переворота. Об этом 15 мая сообщила газета Türkiye.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Вместе с главой государства в совещании участвовали руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр юстиции Йылмаз Тундж. Встреча прошла в резиденции Эрдогана.

По данным журналистов, ожидается, что 15 мая президент Турции выступит по этому поводу на расширенном заседании в парламенте, которое проведёт правящая партия.

Ранее Бахчели заявил, что в рядах правоохранительных органов может готовиться путч против Эрдогана. Это заявление он сделал на фоне скандала с увольнением части сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».

Бахчели отметил, что в указанном случае простое отстранение нескольких полицейских не поможет, поскольку иначе могут повториться события 2016 года, когда Эрдогана также попытались свергнуть.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Турецкий генштаб объявил, что власть в стране решили захватить военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Однако путч удалось подавить. На фоне этих событий власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию.