Анкара, 15 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Власти Турции прекрасно знают «кукловодов» и тех, кто готовит заговор в стране. Об этом 15 мая на фоне сообщений об угрозе госпереворота и заговоре в рядах правоохранительных органов заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании в парламенте.

AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», ― сказал турецкий лидер.

При этом он подчеркнул, что власти в эту ловушку не попадутся.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган в ночь на 15 мая провёл экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения об угрозе путча, готовящегося в рядах правоохранительных органов. О возможности попытки повторения госпереворота 2016 года турецкого лидера предупредил его соратник, лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели.

Это заявление он сделал на фоне скандала с увольнением части сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В домах трёх отстраненных от должности старших начальников полиции прошли обыски. Всё началось с того, что секретный свидетель по этому делу под кодовым именем М7 сделал шокирующие заявления о департаменте по борьбе с организованной преступностью.

Бахчели отметил, что в данном случае простое отстранение нескольких полицейских не поможет, поскольку иначе могут повториться события 2016 года, когда Эрдогана также попытались свергнуть.

Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту возможного заговора в Турции. По данным газеты Hürriyet, дела возбудили по целому ряду уголовных статей, среди которых мятеж против правительства страны, разглашение тайны, связанной с исполнением обязанностей, попытка повлиять на судебный процесс и нарушение конфиденциальности.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции предприняли попытку совершить государственный переворот. Генштаб объявил, что власть в стране взяли военные.

Руководство страны позднее заявило, что попытка переворота, в которой Эрдоган обвинил сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, провалилась. После этого в стране ввели режим чрезвычайного положения. Так, арестовали, уволили или понизили в должности более 120 тыс. чиновников. Основная масса их них — это военные, судьи и полицейские.