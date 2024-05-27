Москва, 27 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Страны Евросоюза резко нарастили в марте 2024 года объёмы закупок в России железа, стали и алюминия. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Евгений Разумный/ Ведомости/ТАСС

Как пишет «Лента. ру», в марте Россия поставила в ЕС стали и железа на €328 млн, что в 1,7 раза больше, чем было в феврале. Показатель был рекордным с мая 2023 года, в результате РФ стала вторым основным поставщиком этих металлов в Европу.

Больше всего российского металла закупила Бельгия, заплатив за него в марте €130,5 млн, что в 3,5 раза больше, чем месяцем ранее. Второе и третье места по этому показателю заняли Италия (€85 млн) и Дания (€35,1 млн). Также в пятерку крупнейших европейских покупателей металла России вошли Чехия (€23 млн) и Нидерланды (€20 млн).

Закупки российского алюминия в Европе выросли в марте в сравнении с февралём на 29%, до €91,4 млн. Германия нарастила объёмы в пять раз, до €22,4 млн, Испания — на 69%, Польша — на 21%.

Как сообщало ИА Регнум, в марте страны ЕС также нарастили объёмы закупок в России вина на 25% до 26,6 тыс. тонн. Показатель стал рекордным с конца 2022 года. Больше всего вина закупили Италия, Литва и Испания.

Газета The Telegraph в ноябре 2023 года сообщила, что страны ЕС тайно закупают в России сжиженный природный газ (СПГ). По информации журналистов, доход российской стороны от таких сделок составил €6,1 млрд. При этом рост объёмов закупок происходит на фоне обещаний ряда стран Евросоюза отказаться от российского СПГ.