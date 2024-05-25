Москва, 25 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн, следует из расчётов «РИА Новости» по данным европейской статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Крупнейшим поставщиком вина стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27% — до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40%, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт увеличился в 1,6 раза — до трёх тысяч тонн.

Также отмечается, что после трёхмесячной паузы вновь начались поставки вина из Болгарии.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года лидером по поставкам игристого вина в Россию была Латвия. Она обогнала по этому показателю Италию и Литву.

Так, объём импорта в РФ из Латвии шипучих вин за девять месяцев 2023 года достиг $105,43 млн, поставки из Италии выросли до $55,4 млн, из Литвы — $42,69 млн.

Далее в списке импортёров игристых вин в Россию идут Польша ($8,65 млн), Испания ($2,98 млн), Франция ($2,78 млн), Грузия ($1,91 млн), Армения ($0,98 млн), Азербайджан ($0,84 млн) и Германия ($ 0,45 млн). Во всех странах, кроме Франции, этот показатель вырос.

В июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на импортируемые из недружественных стран вина с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

28 марта глава Министерства экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию туризма предложил направить доходы от пошлин на вино из недружественных стран на развитие морских курортов. Как отметил Решетников, некоторых договорённостей в этом вопросе удалось достичь с Министерством финансов РФ.