Лондон, 19 ноября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Страны Евросоюза тайно закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), тем самым финансируя Россию, написала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Журналисты утверждают, что доход от этих сделок составил 6,1 млрд евро. В статье отмечается, что более половины СПГ, который отправляется Россией на экспорт, закупается странами ЕС.

Авторы публикации напомнили, что это происходит, несмотря на обещание многих европейских государств отказаться от российского газа. В Telegraph также подчеркнули, что на втором и третьем месте списка стран по объему закупок российского СПГ находятся Испания и Франция. Первую строчку занимает Китай.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля газета The Times написала, что власти Британии не препятствуют местным компаниям в том, чтобы те продавали России оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. При этом официально британское правительство выступает за самые жесткие экономические санкции против РФ.

2 ноября стало известно, что ЕС объявил о планах снизить импорт российского газа в 2023 года до 40–45 млрд кубометров в рамках сокращения зависимости от топлива из России. При этом власти Евросоюза утверждают, что его государства уже значительно уменьшили эту зависимость через постепенный отказ от импорта угля и сокращение импорта нефти на 90%.