Геленджик, Краснодарский край, 27 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили беспилотники, которые Вооружённые силы Украины направили для атак на Геленджик. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Global Look Press / Nina Liashonok/Keystone Press Agency

«Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика», — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, все БПЛА удалось подавить силами ПВО. Он отметил, что в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот из-за падения беспилотника загорелись деревья. Их оперативно потушили.

По предварительной информации, пострадавших нет. На места падений направили оперативные и специальные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая стало известно о 12 дронах, которые были сбиты над территорией России. По информации Министерства обороны страны, шесть дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, четыре над территорией Краснодарского края, ещё по одному в Белгородской и Брянской областях.

Позднее появилась информация о ещё двух украинских дронах, которые сбили над территорией Белгородской области. Атаку БПЛА киевский режим осуществил в 8:45 мск. ВСУ применили для нанесения ударов по объектам на территории России беспилотники самолётного типа.