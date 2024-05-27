Лондон, 27 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Полковник охраны главы киевского режима Владимира Зеленского,которого подозревают в покушении на него, в первые дни специальной военной операции приказал своим подчинённым сложить оружие, если российская армия войдёт в Киев. Об этом написала британская газета The Times.

Global Look Press / President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По информации издания, коллеги охранника рассказали, что тот в выступлении перед подчинёнными заявил: «Мы не вооружённые силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устраивать тут Брестскую крепость».

Отмечается, что в первые дни продвижения российских войск полковник собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие тогда посчитали его слова эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая СБУ объявила о задержании высокопоставленного сотрудника управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Заявлялось о задержании двух сотрудников управления (оба в звании полковника), которые вместе с ещё тремя фигурантами якобы «по заданию российских спецслужб» готовили покушение на Зеленского, главу СБУ Василия Малюка (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников.

У фигурантов дела провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли средства поражения и другие доказательства их преступной деятельности, заявили в СБУ. По версии службы, задержанные искали военных, приближенных к охране Зеленского, чтобы те взяли главу киевского режима в заложники, а потом ликвидировали. Фигурантов арестовали.

Информация о готовящемся покушении на Зеленского — плохой знак для него. Это говорит о том, что на Западе принято решение о ликвидации главы киевского режима, отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

России не нужна смерть Зеленского, он гораздо полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.