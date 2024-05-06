Киев, 6 мая, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука задержала Служба безопасности Украины. Об этом 6 мая сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ТАСС/Валерий Матыцин

«Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по украинскому лидеру) иностранным спецслужбам», — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, известно о задержании ещё одного сотрудника Управления госохраны, ему вменяют пособничество Гуку.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в СБУ заявили, что суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы заочно сенатора от Запорожской области, экс — главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворону. В мае 2023 года в отношении их завели дела за якобы сотрудничество с Россией. Табачнику объявили о подозрении в госизмене. Украинские СМИ отмечали, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил его гражданства Украины. Министерство юстиции страны в августе 2023 года сообщало о конфискации имущества Вороны в пользу государства.

СБУ 11 марта объявила о вынесении приговора бывшему главе администрации города Балаклея в Харьковской области, которого обвиняли в поддержке России. Имя чиновника не называли, но его приговорили к 14 годам тюрьмы. Чиновника задержали в Купянске. В СБУ отметили, что у него также конфисковали недвижимость и автомобиль и предъявили обвинение по уголовной статье «Коллаборационная деятельность».