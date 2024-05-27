Киев, 27 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Из-за мобилизации на Украине сфера логистики и грузовых перевозок испытывает серьёзный дефицит кадров, который может привести к экономическому коллапсу, предсказал в своём Telegram-канале украинский политолог Юрий Романенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Где-то через 2–3 недели после 18 мая Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки», — заявил он.

По словам эксперта, с 18 мая на Украине увидят реальную цену слов и дел. Как предупредил Романенко, постижение элементарных жизненных истин будет происходить традиционно сурово и беспощадно.

В публикации Романенко приводит сообщение одного из водителей украинской логистической компании. Мужчина в сообщении говорит о том, что не вернётся на Украину, так как ему дорога его жизнь и жизнь его семьи. Служебную машину мужчина оставил на платной стоянке. Название логистической компании и имя водителя политолог не привёл.

Из-за мобилизации на улицах украинских городов исчезли мужчины. В Одессе практически нет людей и прохожих, несмотря на то, что город курортный.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления в силу закона об ужесточении мобилизации улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, закон о мобилизации является актом геноцида украинцев.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 26 мая заявил, что жители Украины придумали новый способ побега из страны с целью избежать мобилизации.Они едут на машине по трассе Одесса — Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории, там останавливаться нельзя, но люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланки.