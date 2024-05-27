Производителю систем безопасности запросили семь лет тюремного заключения
Прокуратура запросила семь лет тюрьмы для производителя систем безопасности
Москва, 27 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Для владельца юридической фирмы и компании — поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств Александра Гошина запросили семь лет лишения свободы. На таком сроке заключения настаивает московская прокуратура. Об этом 27 мая сообщила газета «Коммерсантъ».
Предпринимателя обвиняют по двум статьям УК РФ ― в особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, предприниматель пытался похитить два здания спортивного комплекса, расположенные в российской столице. Сумму ущерба в результате действий Гошина оценили в 362 млн рублей.
Дело рассматривает Головинский суд Москвы. Прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В свою очередь, защита заявила об абсурдности предъявляемых обвинений и требует полностью оправдать Гошина. Сам бизнесмен вину не признал.
Расследование в отношении Александра Гошина начали в ноябре 2022 года. В феврале 2023 года его задержали, после того как предприниматель явился к следователю на очную ставку. По решению суда обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, который действует до сих пор.
Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Мещанский суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о хищениях денег у юридического лица, которое входит в ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети».
По версии следствия, подозреваемые создали организованную группу и разработали преступный план. Злоумышленники в целях продажи приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию, однако не намеревались в полном объёме исполнять условия договоров, а полученными денежными средствами воспользовались по собственному усмотрению. Всех четверых фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд в Москве 17 мая отправил под арест ранее задержанного заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к преступлению и покушении на преступление.