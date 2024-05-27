Москва, 27 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Для владельца юридической фирмы и компании — поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств Александра Гошина запросили семь лет лишения свободы. На таком сроке заключения настаивает московская прокуратура. Об этом 27 мая сообщила газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА Регнум

Предпринимателя обвиняют по двум статьям УК РФ ― в особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, предприниматель пытался похитить два здания спортивного комплекса, расположенные в российской столице. Сумму ущерба в результате действий Гошина оценили в 362 млн рублей.

Дело рассматривает Головинский суд Москвы. Прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В свою очередь, защита заявила об абсурдности предъявляемых обвинений и требует полностью оправдать Гошина. Сам бизнесмен вину не признал.

Расследование в отношении Александра Гошина начали в ноябре 2022 года. В феврале 2023 года его задержали, после того как предприниматель явился к следователю на очную ставку. По решению суда обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, который действует до сих пор.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Мещанский суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о хищениях денег у юридического лица, которое входит в ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети».

По версии следствия, подозреваемые создали организованную группу и разработали преступный план. Злоумышленники в целях продажи приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию, однако не намеревались в полном объёме исполнять условия договоров, а полученными денежными средствами воспользовались по собственному усмотрению. Всех четверых фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд в Москве 17 мая отправил под арест ранее задержанного заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к преступлению и покушении на преступление.