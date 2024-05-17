Москва, 17 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Суд в Москве отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, следует из решения Лефортовского суда.

Администрация Смоленского района/ Правительство Алтайского края Иван Кибардин

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимирировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года», — решил суд.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Ранее, 17 мая, сообщалось, что Кибардина задержали в Москве. В здании правительства Алтайского края 16 мая прошли обыски.

Иван Кибардин родился 17 апреля 1981 года в городе Красноярске. В 2003 году окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2004 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция».

Кабардин работал консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края, был начальником экспертно-аналитического отдела правительства Красноярского края, заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края. С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

Занял пост зампреда правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он, в частности, курирует деятельность в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и государственной охраны объектов культурного наследия.