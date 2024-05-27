Вашингтон, 27 мая, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Первый человек с мозговым имплантом компании предпринимателя Илона Маска Neuralink Нолан Арбо в интервью порталу Business Insider рассказал, что пользуется чипом почти весь день.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

«Иногда я начинаю свой день в 7 утра и пользуюсь имплантом до 23:00. День получается длинный, но мне это нравится, поэтому у меня нет ощущения, что я работаю», — поделился 29-летний Арбо.

Мужчина сказал, что имплант ему необходим для общения в соцсетях, чтения комиксов и изучения японского языка. Арбо оказался парализован около восьми лет назад в результате несчастного случая, после произошедшего он не чувствует ничего ниже плеч.

Как сообщало ИА Регнум, компания Neuralink не один год проводит испытания прототипов мозговых имплантов на животных. В 2019 году компания показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году Neuralink продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.

В мае 2023 года американский регулятор дал разрешение компании Neuralink на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. В конце января 2024 года нейротехнологическая компания провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.