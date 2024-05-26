Москва, 26 мая, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Российские военные готовы содействовать Армении в ликвидации последствий непогоды. Об этом заявили 26 мая в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что командование 102-й российской военной базы получило соответствующие указания на выделение личного состава и необходимой техники. При запросе Армении их незамедлительно направят в районы стихийного бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая МЧС России также предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводка и проведении восстановительных работ. В двух областях республики сложилась напряжённая ситуация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении. Москва сопереживает братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, добавила дипломат.

В Армении на фоне наводнения из-за разлива рек эвакуировали 232 человека. Так, из-за проливных дождей из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области, в результате чего затопленными оказались дома сотен жителей. По данным правоохранительных органов Армении, в результате ЧП погиб один человек. На месте происшествия работают более 320 спасателей МВД страны. По информации дорожного ведомства Армении, наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с Грузией.