Москва, 26 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении на фоне наводнения, заявила 26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале министерства.

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«Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения», — сообщила она.

По её словам, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.

Кроме того, добавила дипломат, посольство России в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан РФ.

«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавила официальный представитель МИД России.

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Как передавало ИА Регнум, в Армении на фоне наводнения из-за разлива рек эвакуировали 232 человека. Так, из-за проливных дождей из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области, в результате чего жилые дома сотен жителей затопило.

По данным правоохранительных органов Армении, на данный момент погиб один человек. Всего на месте ЧП работают более 320 спасателей МВД.

По сообщению дорожного ведомства Армении, наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с соседней Грузией.