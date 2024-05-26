Москва, 26 мая, 2024, 21:04 — ИА Регнум. МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводка и проведении восстановительных работ, сообщила 26 мая пресс-служба российского министерства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ», — сказано в сообщении.

МЧС напомнило, что в двух областях Армении сложилась напряжённая паводковая ситуация.

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Как передавало ИА Регнум, в Армении на фоне наводнения из-за разлива рек эвакуировали 232 человека. Так, из-за проливных дождей из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области, в результате чего дома сотен жителей затопило.

По данным правоохранительных органов Армении, в результате ЧП погиб один человек. На месте происшествия работают более 320 спасателей МВД страны. По сообщению дорожного ведомства Армении, наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с Грузией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее проинформировала, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении. Она добавила, что Москва сопереживает братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием.