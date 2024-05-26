Лондон, 26 мая, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Украинские войска вынуждены отказываться от использования некоторых ракет американского производства из-за их неэффективности в зоне спецоперации. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, Вооружённым силам России удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, поставляемые США на Украину.

«Начиная с мая 2023 года появились сообщения о том, что русские успешно глушат ракеты HIMARS, а некоторое время назад мы получили ещё одно сообщение о том, что артиллерийский снаряд Excalibur успешно глушится, теперь The Washington Post сообщает нам, что Excalibur оказался настолько неэффективным, что украинцы, наконец, полностью прекратили его использование», — уточнил Меркурис.

Он отметил, что в настоящее время украинская армия пытается применять ракеты ATACMS, запасы которых и так невелики. При этом их эффективность будет стремительно снижаться, поскольку Россия наращивает возможности сбивать эти ракеты, констатировал аналитик.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая американская газета The New York Times написала, что переданное киевскому режиму западное оружие не оправдало себя в зоне проведения специальной военной операции. На Украине признали, что некоторые американские высокоточные наряды оказались неэффективным на поле боя, так как их точность значительно снизилась из-за помех, создаваемых российским средствами радиоэлектронной борьбы, указали авторы. Вместе с тем отмечалось, что из-за этого ВСУ вынуждены были прекратить использование части переданных западных вооружений.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 мая проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 41 беспилотник, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства а также противокорабельную ракету «Нептун». Кроме того, российские военнослужащие поразили два склада боеприпасов ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.