Варшава, 26 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Странам-членам Европейского союза необходимо увеличить оборонный бюджет из-за отставания Европы на фоне активного перевооружения России. Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Aimee Dilger/Global Look Press

«Очевидно, что Европа отстаёт, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций», — приводит слова Сикорского The Guardian.

Политик призвал страны Евросоюза брать пример с Польши, которая тратит на оборону порядка 4% ВВП.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что промышленное производство в РФ по итогам 2023 года выросло на 3,5%.Он отметил, что главным драйвером роста был обрабатывающий сектор, который прибавил 7,5%, что стало рекордом за последние десять лет. Причём доля отрасли в ВВП тоже увеличилась, приблизившись к 13%. По словам главы правительства, в машиностроении рост производства составил более чем 21%. Кроме того, более чем на 60% выросло производство станков — на развитие этого направления в ближайшие три года выделят более 130 млрд рублей. Создадут более 70 современных станкостроительных производств и освоят выпуск более 500 новых видов станков.

Президент России Владимир Путин 1 апреля поручил обеспечить к 2030 году вхождение страны в четвёрку самых крупных экономик мира по паритету покупательной способности. Глава государства также поручил к этому сроку снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%, нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.