Москва, 3 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Промышленное производство в РФ по итогам 2023 года выросло на 3,5%. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

Максим Богодвид/РИА Новости

«По итогам отчётного года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы», — сказал Мишустин.

Он отметил, что главным драйвером роста был обрабатывающий сектор, который прибавил 7,5%, что стало рекордом за последние десять лет. Причём доля отрасли в ВВП тоже увеличилась, приблизившись к 13%.

По словам главы правительства, в машиностроении рост производства составил более чем 21%. Кроме того, более чем на 60% выросло производство станков — на развитие этого направления в ближайшие три года выделят более 130 млрд рублей. Создадут более 70 современных станкостроительных производств и освоят выпуск более 500 новых видов станков.

Также Мишустин рассказал, что объём выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта вырос на 25%, а для рыбопромысловых компаний — более чем вдвое.

Производство гражданских вертолётов в 2024 году планируют увеличить почти на 30%. Кроме того, в самолётостроении проделали значительную работу по переходу на отечественные наукоёмкие материалы и изделия, отметил премьер.

Выпуск автомобилей в 2023 году увеличился на 16%, до более чем 700 тыс., сообщил Мишустин.

Производство лекарств прибавило более 7%. На рынок выпустили 530 отечественных препаратов, в том числе — передовых. Создание медицинских изделий за прошлый год увеличилось более чем на 15%.

Кроме того, за три года выпуск мало− и среднетоннажной химии вырос почти на четверть. К цели роста на 30% к концу 2024 года страна идёт с опережением, подчеркнул глава правительства.

Помимо этого, Россия планирует за шесть лет войти в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов. Мишустин обратил внимание, что предприятиям надо помочь провести техническое перевооружение и модернизацию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Мишустин заявил, что у российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в четвёрку крупнейших в мире. Он отметил, что, по оценке Всемирного банка, Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Президент России Владимир Путин 1 апреля поручил обеспечить к 2030 году вхождение страны в четвёрку самых крупных экономик мира по паритету покупательной способности. Глава государства также поручил к этому сроку снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%, нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.