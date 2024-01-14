Пекин, 14 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьезно нарушающее принцип «одного Китая», вместе с этим и три совместных китайско-американских коммюнике», — говорится на сайте МИД КНР.

По словам представителя ведомства, таким образом США серьезно нарушили политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом неофициальные отношения.

Такое заявление, как отметили в диппредставительстве, послало ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня».

«Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство, отвергает соответствующие заявления и уже сделала американской стороне серьезное представление», — подытожили в ведомстве.

От Вашингтона потребовали «искренне соблюдать принцип «одного Китая», три совместных китайско-американских коммюнике, а также подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно.

Также в ведомстве призвали Белый дом не использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая.

Как ранее сообщало ИА Регнум, позиция России по Тайваню не изменилась, Москва считает его неотъемлемой частью Китая. Об этом 13 января заявляла в комментарии официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она уточняла, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. В МИД отмечали, что попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества как подрывающие региональную стабильность и международную безопасность.

Выборы главы администрации и депутатов парламента Тайваня открылись утром 13 января. Так, за пост главы администрации Тайваня боролись 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Победу одержал лидер правящей партии Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов. Он объявил о победе и рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону со своими оппонентами.

Лай Циндэ 13 января заявил, что Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет. Он отметил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.