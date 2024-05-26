Москва, 26 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Мусульмане ответили на заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, поддержавшего ношение никаба в России. В статье на портале Islam. news автор Айдар Бариев указал, что никаб не имеет отношения к религии, но затрудняет идентификацию личности, что необходимо для обеспечения общественной безопасности.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее Аляутдинов сказал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России готово поддержать запрет на ношение никаба, если будет доказана связь этого предмета женской одежды с экстремизмом.

«Никаб вообще не имеет никакого отношения к религии ислама и потому находится вне рамок шариата. Это просто народный обычай в ряде южных стран. Причём у кочевых народов в пустыне никабом пользуются и мужчины, закрываясь от мелкого песка — туареги, например. Исламской этике этот обычай сам по себе не противоречит, он нейтрален», — говорится в материале.

Отмечается, что никаб может быть использован и во благо, и во вред — это зависит от среды, практических сторон жизни и от целей. В статье напомнили, что сегодня во всём мире, и в мусульманских странах тоже, система общественной безопасности строится на необходимости идентифицировать личность человека — только так можно предупредить попадание террориста на самолёт, поезд, в концертный зал, в супермаркет, где теракт приносит огромные жертвы и страдания.

«В центральной России пустыни нет, горячий песок в лицо никому не летит: для чего тут плотно закрывать своё лицо, не давая возможности установить личность человека, идущего в места массового скопления людей? Правоохранительные органы будут на каждом шагу останавливать мусульманку в никабе, и возникнет необходимость ей всё равно показать свое лицо, чтобы сличить его с фото в паспорте», — сказано в комментарии.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытыми только глаза. Фадеев пояснил, что эта вынужденная мера призвана снизить риски экстремизма.