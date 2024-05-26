Мусульмане осудили заявление муфтия Аляутдинова за поддержку никабов
Москва, 26 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Мусульмане ответили на заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, поддержавшего ношение никаба в России. В статье на портале Islam. news автор Айдар Бариев указал, что никаб не имеет отношения к религии, но затрудняет идентификацию личности, что необходимо для обеспечения общественной безопасности.
Ранее Аляутдинов сказал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России готово поддержать запрет на ношение никаба, если будет доказана связь этого предмета женской одежды с экстремизмом.
«Никаб вообще не имеет никакого отношения к религии ислама и потому находится вне рамок шариата. Это просто народный обычай в ряде южных стран. Причём у кочевых народов в пустыне никабом пользуются и мужчины, закрываясь от мелкого песка — туареги, например. Исламской этике этот обычай сам по себе не противоречит, он нейтрален», — говорится в материале.
Отмечается, что никаб может быть использован и во благо, и во вред — это зависит от среды, практических сторон жизни и от целей. В статье напомнили, что сегодня во всём мире, и в мусульманских странах тоже, система общественной безопасности строится на необходимости идентифицировать личность человека — только так можно предупредить попадание террориста на самолёт, поезд, в концертный зал, в супермаркет, где теракт приносит огромные жертвы и страдания.
«В центральной России пустыни нет, горячий песок в лицо никому не летит: для чего тут плотно закрывать своё лицо, не давая возможности установить личность человека, идущего в места массового скопления людей? Правоохранительные органы будут на каждом шагу останавливать мусульманку в никабе, и возникнет необходимость ей всё равно показать свое лицо, чтобы сличить его с фото в паспорте», — сказано в комментарии.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытыми только глаза. Фадеев пояснил, что эта вынужденная мера призвана снизить риски экстремизма.